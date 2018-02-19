Кирилл Клейменов вернулся в программу «Время»

Заместитель гендиректора «Первого канала» Кирилл Клейменов после десятилетнего перерыва продолжит вести программу «Время», передает РИА «Новости».

Екатерина Андреева и Виталий Елисеев будут вести эфир на другие часовые пояса, а также появятся в субботних выпусках передачи.





45-летний Кирилл Алексеевич Клеймёнов — российский тележурналист, телеведущий, заместитель генерального директора — руководитель дирекции информационных программ — член Совета директоров «Первого канала», кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и ордена Дружбы. 1 января 2018 года провёл новогодний выпуск программы «Время», посвящённый её 50-летию.