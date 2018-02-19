Вторник
20 февраля
USD 56.34
EUR 69.9
Горячие новости

Кирилл Клейменов вернулся в программу «Время»

19 Февраля 2018 в 23:11

Заместитель гендиректора «Первого канала» Кирилл Клейменов после десятилетнего перерыва продолжит вести программу «Время», передает РИА «Новости».

Екатерина Андреева и Виталий Елисеев будут вести эфир на другие часовые пояса, а также появятся в субботних выпусках передачи.


45-летний Кирилл Алексеевич Клеймёнов — российский тележурналист, телеведущий, заместитель генерального директора — руководитель дирекции информационных программ — член Совета директоров «Первого канала», кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и ордена Дружбы. 1 января 2018 года провёл новогодний выпуск программы «Время», посвящённый её 50-летию.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.