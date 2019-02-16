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Кириенко рассказал журналистам о новой работе бывшего руководителя «Артека»

16 Февраля 2019 в 18:56
Кириенко рассказал журналистам о новой работе бывшего руководителя «Артека»
Алексей Каспржак. Фото: РИА Новости / Александр Полегенько

Алексей Каспржак, который руководил работой «Артека», возглавит мастерскую управления «Сенеж» в рамках молодежного форума «Территория смыслов» после переезда епроекта в Подмосковье. Такую информацию журналистам сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе первого полуфинала конкурса «Лидеры России» для регионов Центрального федерального округа (ЦФО).

«На территорию Сенежа переносится проект «Территория смыслов» - лагерь на 1 тыс. человек, который очень хорошо себя показал. И задача - создать там круглогодичный центр», - сказал Кириенко.

Ранее молодежный проект базировался на Клязьме.

«Неслучайно в этой логике директором мастерской управления «Сенеж» назначен Алексей Каспржак. Он назначен на две должности: заместителем гендиректора АНО «Россия - страна возможностей» и директором мастерской управления «Сенеж», - отметил Кириенко.

Сергей Кириенко высоко оценил итоги работы Каспржака в «Артеке», отметив, что «Артек» стал образовательным детским центром мирового уровня».

Он также добавил, что Каспржак заканчивает обучение в «школе губернаторов», - в Высшей школе госуправления РАНХиГС.

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