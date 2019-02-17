Кириенко рассказал о работе госсовета в новом формате

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что новый формат работы госсовета, в рамках которого губернаторы подводят итоги совместной работы с министрами на встрече с президентом, позволяет найти оптимальные решения для каждого региона. О работе госсовета в новом формате он рассказал в интервью телеканалу «Россия 1»

Кириенко рассказал о нескольких этапах подготовки заседаний, которые позволяют увеличить эффективность работы.

«Задача – не готовые решения озвучивать, задача – не просто поговорить, задача – найти решения там, где они неочевидны. Причем, найти такие решения, которые будут работать в каждом конкретном регионе», - сказал Кириенко.

Прежде, чем вынести вопросы на госсовет, губернаторы прорабатывают их в регионах. Кириенко отметил, что обсуждение вопросов на президиуме госсовета проходит откровенно. Иногда в довольно жесткой форме. Этим он объяснил отсутствие СМИ. Он отметил, что дискуссия на госсовете проходит откровенно.

«Президиум госсовета - это орган при президенте, поэтому решение принимает президент, но дискуссия идет абсолютно откровенная», - заявил Кириенко.

Кириенко также сообщил, что перед каждым президиумом госсовета будет проходить встреча президента РФ Владимира Путина с общественностью.

«Теперь так будет всегда, перед каждым президиумом госсовета будет отдельная встреча с общественностью», — сказал Кириенко, напомнив, что первый подобный опыт был в Казани, когда российский лидер вместо запланированных 40 минут общался с представителями общественных организаций более двух часов.

Ранее экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко рассказал НСН, какие тонкости существуют при проведении встреч с участием главы государства.

