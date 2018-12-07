Кириенко: «Единая Россия» выиграла выборы благодаря готовности к честным дискуссиям

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«Единая Россия» получила большинство голосов на выборах 9 сентября именно там, где члены партии не боялись идти на разговор с гражданами. Как пишет ТАСС, об этом заявил замруководителя администрации Президента России Сергей Кириенко. Он подчеркнул, что ЕР выиграла выборы, получив в общей сложности 60% мандатов в региональных законодательных собраниях и городских думах.

Сергей Кириенко отметил, что члены парии провели большее количество откровенных бесед и встреч, в том числе по такому сложному вопросу, как пенсионная реформа. Также он отметил, что россиян крайне важно, «когда с ними говорят честно, когда уважают их мнение».

Между тем, ранее заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко во время гала-концерта конкурса молодых-авторов исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ», который состоялся 26 ноября на сцене Театра на Таганке, заявил НСН, что является фанатом Владимира Высоцкого.