Пятница
26 октября
USD 65.75
EUR 74.99
Горячие новости

Кипрские налоговики потребовали погасить задолженность с человека, умершего в прошлом веке

25 Октября 2018 в 22:27
Кипрские налоговики потребовали погасить задолженность с человека, умершего в прошлом веке

Налоговый департамент Республики Кипр прислал извещение умершему в 1988 году пенсионеру с требованием погасить задолженность. Его внучка проинформировала власти, что дедушка 30 лет назад «переехал», и указала адрес: Никосия, кладбище Vorios Polos, в 200 метрах от входа, в маленьком саду справа, в конце дорожки, под кипарисом.

По словам женщины, за 30 лет после смерти ее дедушки она никогда не получала писем от налогового департамента с требованием денег.

Ее дедушка был пенсионером с 1981 по 1988 год. Других доходов у него не было, поэтому и никаких задолженностей в принципе быть не может.

Внучка посоветовала инспекторам обратиться в МВД, чтобы получить подтверждение, что ее дедушка умер, сообщает evropakipr.com.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.