Кипрские налоговики потребовали погасить задолженность с человека, умершего в прошлом веке

Налоговый департамент Республики Кипр прислал извещение умершему в 1988 году пенсионеру с требованием погасить задолженность. Его внучка проинформировала власти, что дедушка 30 лет назад «переехал», и указала адрес: Никосия, кладбище Vorios Polos, в 200 метрах от входа, в маленьком саду справа, в конце дорожки, под кипарисом.

По словам женщины, за 30 лет после смерти ее дедушки она никогда не получала писем от налогового департамента с требованием денег.

Ее дедушка был пенсионером с 1981 по 1988 год. Других доходов у него не было, поэтому и никаких задолженностей в принципе быть не может.

Внучка посоветовала инспекторам обратиться в МВД, чтобы получить подтверждение, что ее дедушка умер, сообщает evropakipr.com.