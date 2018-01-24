Киоски для общепита выставили на торги на северо-востоке Москвы

Новости проекта Правительства Москвы - «Биржа

торгов». О том, что продаёт и закупает Москва.

В этом выпуске о нестационарных торговых объектах, выставленных на аукционы в парках столицы.

На северо-востоке города в Бабушкинском парке на аукцион выставлены два лота. Киоск под реализацию общественного питания площадью 15 кв. метров и начальной стоимостью 60 тыс. рублей и киоск для продажи детских игрушек площадью 5 кв. метров и начальной ценой 12,5 тыс. рублей.

Заявки принимаются до 2 февраля.

Документация 1 Документация 2

В центре Москвы в парке «Сад культуры и отдыха им. Н.Э. Баумана» на аукцион выставлен автомат для продажи готовой еды площадью 2 кв. метра. Начальная стоимость объекта 2,5 тыс. рублей. Прием заявок проводится до 9 февраля.

Документация

Подробная информация о реализуемых объектах на Инвестиционном портале - investmoscow.ru, а также по телефону +7 499 652 60 25.

До встречи на торгах! Участвуйте и побеждайте!