Кинщака наградили сирийским орденом

Завершившего дипломатическую миссию в Сирии посла России Александра Кинщака наградили на прощальной церемонии орденом «За гражданские заслуги» специального класса, сообщает РИА «Новости».

Кинщак поблагодарил за решение наградить его медалью президента САР Башара Асада.

Орден «За гражданские заслуги» был учрежден в 1953 году и имеет пять степеней, где степень специального класса является наивысшей.