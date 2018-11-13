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Кинщака наградили сирийским орденом

13 Ноября 2018 в 00:29
Кинщака наградили сирийским орденом

Завершившего дипломатическую миссию в Сирии посла России Александра Кинщака наградили на прощальной церемонии орденом «За гражданские заслуги» специального класса, сообщает РИА «Новости».

Кинщак поблагодарил за решение наградить его медалью президента САР Башара Асада.

Орден «За гражданские заслуги» был учрежден в 1953 году и имеет пять степеней, где степень специального класса является наивысшей.

Ранее НСН сообщала, что президент России Владимир Путин назначил новым послом в Сирии Александра Ефимова. Указ об этом был размещен на интернет-портале правовой информации. Другим указом президент РФ освободил с занимаемой должности российского посла в Сирии Александра Кинщака
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