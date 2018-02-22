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Кинотеатр «Пионер» заплатит 180 тысяч рублей за «Смерть Сталина»

22 Февраля 2018 в 19:15
Кинотеатр «Пионер» заплатит 180 тысяч рублей за «Смерть Сталина»

Мировой судебный участок №208 Дорогомиловского района Москвы оштрафовал на 180 тысяч рублей кинотеатр «Пионер» за показ фильма «Смерть Сталина» без разрешения на прокат.

Кинотеатр признали виновным в двух административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.58 КоАП (осуществление проката фильма или показа фильма без прокатного удостоверения на фильм). Из материалов дел следует, что кинотеатр «осуществлял платную, коммерческую демонстрацию фильма «Смерть Сталина» без прокатного удостоверения» 25 января в 21:30 и 26 января в 11:50.

За каждый показ фильма 25 января кинотеатр оштрафован на 100 тысяч рублей, за прокат фильма 26 января штраф составил 80 тысяч рублей.

Помимо вынесенных решений, суд отклонил ходатайства адвокатов «Пионера» о прекращении административного дела, об отложении заседания и об истребовании от Минкульта самого решения о том, что у фильма «Смерть Сталина» отозвано прокатное удостоверение.

Как сообщается, ранее суд уже штрафовал кинотеатр на 100 тыс. рублей за показ картины.

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