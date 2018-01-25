Кинотеатр «Пионер» анонсировал следующий сеанс «Смерти Сталина»

Показ фильма «Смерть Сталина» в кинотеатре «Пионер» состоится. Сеанс назначен на 21.30, сообщили ТАСС в кассах кинотеатра.

Перед премьерой состоялся общественный просмотр ленты. Деятели культуры, посмотревшие картину, во вторник попросили министерство временно отозвать прокатное удостоверение.

«Смерть Сталина»— французско-британский политико-сатирический комедийный художественный фильм британского режиссёра Армандо Ианнуччи, снятый в 2017 году по одноимённому французскому графическому роману (комиксу) 2010 года Фабьена Нури и Тьерри Робена.

Фильм повествует о последних часах жизни лидера СССР Иосифа Виссарионовича Сталина и политической борьбе за власть его ближайшего окружения сразу после его кончины в начале марта 1953 года.

Главные роли сыграли Стив Бушеми, Саймон Рассел Бил, Джейсон Айзекс, Руперт Френд и Ольга Куриленко.



