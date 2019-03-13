Кино с ROCK FM: Премьеру фильма о Макгрегоре разогреет мастер-класс по ММА

В воскресенье, 17 марта при поддержке радиостанции ROCK FM экс-чемпион ACB в легком весе Эдуард Вартанян проведет показательную тренировку перед официальной премьерой фильма «Конор Макгрегор: Печально Известный», которая состоится в киноцентре «Октябрь».

Документальный фильм режиссера Резина Фитцджеральда об ирландском бойце смешанного боевого единоборства (ММА), прославившемся на весь мир не только своими громкими победами, но и «острым» языком, выходит в России на широкие экраны в рамках Фестиваля Ирландского кино накануне Дня Святого Патрика.

Во время показательной тренировки Вартанян продемонстрирует свою форму в скоростной работе на лапах, покажет несколько коронных связок ударов руками и ногами. Вартанян за свой открытый и даже немного «безумный» стиль получил прозвище «Львиное Сердце».

К слову, все желающие перед мероприятием смогут также узнать силу своего удара на специальном силомере.

Российскому легковесу предстоит сразиться с опытным американским нокаутером Джошуа Авелесом. Поединок пройдет 27 апреля в рамках московского турнира ACA 95 в Москве на площадке ЦСКА Арена. В рамках мастер-класса состоится розыгрыш билетов на бой, автограф-сессия и фотосессия.

Показательная тренировка Эдуарда Вартаняна пройдет 17 марта в 18.00 в киноцентре «Октябрь» по адресу: ул. Новый Арбат, 24.

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