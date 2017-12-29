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Кинематографисты попросили сменить главу Госфильмофонда

29 Декабря 2017 в 13:18
Кинематографисты попросили сменить главу Госфильмофонда

Российские кинематографисты попросили назначить главой Госфильмофонда России директора департамента кинематографии Министерства культуры РФ Вячеслава Тельнова. Соответствующее письмо в адрес правительства подписали свыше 30 деятелей культуры, среди которых режиссёры Никита Михалков, Андрей Кончаловский, Алексей Учитель, Карен Шахназаров и другие, сообщает ТАСС.

По словам кинематографистов, кандидатура Тельнова пользуется авторитетом. Он, как утверждается в письме, способен вывести работу архива на новый уровень.

Напомним, в настоящий момент главой Госфильмофонда является Николай Бородачёв.

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