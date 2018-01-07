Ким Чен Ын призвал к объединению двух Корей

Северная и Южная Кореи не должны жить с оглядкой на прошлое, необходимо наладить отношения и создать условия для дальнейшего объединения нации. Такое заявление сделал в рамках обращения к народу лидер КНДР.

«Улучшение отношений Севера и Юга — это отличная возможность объединиться всем жителям Корейского полуострова», — гласит текст сообщения, который приводит Газета.ру

Ким Чен Ын призвал Сеул решать кризис в отношениях совместными усилиями, но без привлечения посредников.

Ранее Пхеньян и Сеул провели первые за несколько лет телефонные переговоры. Еще одни переговоры запланированы на 9 января. Стороны намерены обсудить участие в ОИ-2018 делегации из КНДР.