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Ким Чен Ын приехал к Трампу во Вьетнам на бронепоезде

26 Февраля 2019 в 07:34
Ким Чен Ын приехал к Трампу во Вьетнам на бронепоезде

Высший руководитель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын приехал во Вьетнам на переговоры с президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом. Как сообщает южнокорейское информагентство «Рёнхап», лидер КНДР прибыл в провинцию Лонг-Сон на бронепоезде. Затем Ким Чен Ын пересел в автомобиль и в составе кортежа направился в Ханой, передает  «Свободная пресса».

Как уточняет RT, лидер Северной Кореи прибудет в столицу Вьетнама в течение нескольких часов. Ранее в Ханой отправился и глава Белого дома. Самолёт Дональда трампа поднялся в небо с авиабазы Эндрюс под Вашингтоном.

Ранее президент США выразил уверенность в том, что Ким Чен Ын примет «мудрое решение» по ядерному разоружению КНДР в ходе предстоящего саммита. Переговоры начнутся в среду, 27 февраля.

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