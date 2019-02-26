Ким Чен Ын приехал к Трампу во Вьетнам на бронепоезде

Высший руководитель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын приехал во Вьетнам на переговоры с президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом. Как сообщает южнокорейское информагентство «Рёнхап», лидер КНДР прибыл в провинцию Лонг-Сон на бронепоезде. Затем Ким Чен Ын пересел в автомобиль и в составе кортежа направился в Ханой, передает «Свободная пресса» .

Как уточняет RT , лидер Северной Кореи прибудет в столицу Вьетнама в течение нескольких часов. Ранее в Ханой отправился и глава Белого дома. Самолёт Дональда трампа поднялся в небо с авиабазы Эндрюс под Вашингтоном.

Ранее президент США выразил уверенность в том, что Ким Чен Ын примет «мудрое решение» по ядерному разоружению КНДР в ходе предстоящего саммита. Переговоры начнутся в среду, 27 февраля.