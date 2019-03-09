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Ким Чен Ын получил подарок от российского министра

9 Марта 2019 в 15:52
Ким Чен Ын получил подарок от российского министра

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын получил подарок от министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Подробностей касаемо подарка не приводится. Российский министр передал его главе корейской правительственной делегации, которая приезжала в Москву на заседание комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству КНДР и РФ.

Ранее сообщалось, что во время прошлогоднего визита в Северную Корею министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подарил Ким Чен Ыну необычный презент. После проведения переговоров лидер КНДР получил от главы МИД России расписную шкатулку. Лавров выразил надежду на то, что подарок понравится Ким Чен Ыну и рассказал о его предназначении. Он отметил, что в шкатулке можно запирать специальным ключом секретные вещи.

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