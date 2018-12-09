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Кихира оказалась Загитовой «не по зубам»

9 Декабря 2018 в 10:18
Кихира оказалась Загитовой «не по зубам»

Российская фигуристка Алина Загитова уступила японке Рике Кихире в финале Гран-при Канады, заняв вторую позицию. Соревнования завершились в ночь с 8 на 9 декабря в канадском Ванкувере.

В произвольной программе Загитова допустила ошибку в каскаде тройной тулуп с тройным лутцем. Это стоило ей золотой медали.

Первое место завоевала 16-летняя японка Рика Кихира, которая тоже была небезупречна и упала в самом начале с тройного акселя, не сумев прицепить к нему тройной тулуп. Японка сделала это позже – сильно рискуя и увеличивая надбавку в оценке. Даже с падением она получила больше баллов, чем Загитова - Кармен.

«Бронзу» выиграла еще одна представительница России - Елизавета Туктамышева. В беседе с журналистами она призналась, что довольна своим прокатом и результатом, пишет Газета.ру

Знаменитая фигуристка Татьяна Навка в эфире НСН поддержала российских спортсменок. Она призналась, что переживала за девочек, но «спорт – это спорт, быть первой получается не всегда». Навка выразила уверенность, что тренерский штаб Этери Тутберидзе вместе с Алиной Загитовой проведет работу над ошибками.

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