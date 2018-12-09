Кихира оказалась Загитовой «не по зубам»

Российская фигуристка Алина Загитова уступила японке Рике Кихире в финале Гран-при Канады, заняв вторую позицию. Соревнования завершились в ночь с 8 на 9 декабря в канадском Ванкувере.

В произвольной программе Загитова допустила ошибку в каскаде тройной тулуп с тройным лутцем. Это стоило ей золотой медали.

Первое место завоевала 16-летняя японка Рика Кихира, которая тоже была небезупречна и упала в самом начале с тройного акселя, не сумев прицепить к нему тройной тулуп. Японка сделала это позже – сильно рискуя и увеличивая надбавку в оценке. Даже с падением она получила больше баллов, чем Загитова - Кармен.

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