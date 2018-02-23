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Киевский «Закон о реинтеграции Донбасса» раскритиковали в Госдуме

23 Февраля 2018 в 17:01
Киевский «Закон о реинтеграции Донбасса» раскритиковали в Госдуме

Подписанный Порошенко «Закон о реинтеграции Донбасса» - это новый способ расправы над собственными гражданами. Такую оценку документу дали депутаты Госдумы РФ.

В официальном заявлении думских фракций, опубликованном на сайте нижней палаты российского парламента, подчеркивается, что закон направлен на срыв Минских договоренностей и ведет к войне, а не к миру.

«Этот закон, лживо именуемый его авторами «законом о реинтеграции Донбасса», объявляет Российскую Федерацию «страной-агрессором», непризнанные Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику – «временно оккупированными территориями» и предоставляет президенту Украины бесконтрольное право использовать вооруженные силы страны против сограждан в Донбассе и любой части Украины без объявления войны», — отмечается в сообщении.

Депутаты обращают внимание на тот факт, что закон запрещает проводить прямые переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. При этом Верховная Рада готова признавать только «рождение и смерть людей в зоне конфликта».

Сам документ, по мнению российских парламентариев, «проникнут ненавистью» и направлен против российских соотечественников на Украине. Депутаты ГД призвали власти Украины отказаться от «новых планов расправы над собственными гражданами», говорится в сообщении.

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