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Киевский телеканал ошибочно назвал Путина «президентом Украины»

17 Июля 2018 в 12:44
Киевский телеканал ошибочно назвал Путина «президентом Украины»

Киевский телеканал «Эспрессо» в анонсе новости о саммите Россия-США ошибочно назвал Владимира Путина президентом Украины. Новость была опубликована в твиттере. При этом в тексте самой заметки титры были указаны верно, сообщает РИА Новости.

Ошибку сразу заметили пользователи. Некоторые из них предположили, что за нее руководству телеканала придется отвечать в МИД Украины.

16 июля Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Хельсинки, обсуди практически все острые проблемы двусторонних отношений и мировую повестку. После этого лидеры США и России дали большую пресс-конференцию.

 

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