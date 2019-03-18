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Киевский суд вынес приговор экс-представителю президента РФ в Крыму

18 Марта 2019 в 20:29
Киевский суд вынес приговор экс-представителю президента РФ в Крыму

Святошинский районный суд города Киева заочно осудил к тринадцати годам лишения свободы бывшего уполномоченного представителя президента России в Крымском федеральном округе Олега Белавенцева. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает ТАСС.

69-летний Олег Белавенцев — российский государственный и военный деятель, Герой Российской Федерации. 21 марта 2014 года Владимиром Путиным назначен полномочным представителем Президента Российской Федерации в образованном в тот же день Крымском федеральном округе. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе (28 июля 2016 - 26 июня 2018). Член Совета Безопасности Российской Федерации (2014-2018).

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