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Киевские активисты в балаклавах протестуют против российского бизнеса на Украине

27 Ноября 2018 в 13:27
Киевские активисты в балаклавах протестуют против российского бизнеса на Украине

Около 100 активистов в Киеве протестуют против российского бизнеса на Украине. Они устроили митинг возле торгового центра Ocean Plaza, заблокировав здание. Активисты пришли в балаклавах, сообщает агентство УНН.

Митингующие притащили к центральному входу торгового центра автомобильные шины, краской расписали витрины антироссийскими лозунгами. На месте дежурит полиция и пожарные.

Ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что единственным «выгодоприобретателем» в инциденте в Керченском проливе является президент Украины Петр Порошенко, так как его рейтинг настолько низкий, что шансов у него выиграть выборы практически нет. 

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