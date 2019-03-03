Киев заявил о задержании священника «новой церкви» в Крыму

На Украине заявили, что в Крыму полицией задержан «архиепископ» «новой церкви» Украины Климент. Задержание произошло в Симферополе.

«Третьего марта днем архиепископ Симферопольский и Крымский Климент (Кущ) был задержан русской полицией на автовокзале г. Симферополь. Последние сведения о нем - что его везут в Киевское районное отделение полиции», - сообщается на сайте «новой церкви».

Также говорится, что «архиепископ» Климент намеревался принять участие в судебном разбирательстве по делу Павла Гриба в Ростове-на-Дону. Представители «новой церкви» Украины утверждают, что с задержанным в данный момент связи нет.

Напомним, что украинец Павел Гриб, 1998 года рождения, обвиняется в содействии терроризму. Следователи установили, что Гриб вел интернет-переговоры со старшеклассницей из Сочи, пытаясь убедить девушку заложить самодельное взрывное устройство, чтобы привести его в действие на выпускном ‪вечере 30 июня. Возобновление слушаний по делу намечено Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону на 4 марта.

На объединительном соборе, который состоялся в Киеве 15 декабря 2018 года, была учреждена независимая от Московского патриархата церковь. В рождественский сочельник константинопольский патриарх Варфоломей вручил главе новой церкви томос об автокефалии.

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