Воскресенье
25 февраля
USD 56.76
EUR 69.63
Горячие новости

Киев заявил о готовности к полномасштабной войне с Россией

25 Февраля 2018 в 10:43
Киев заявил о готовности к полномасштабной войне с Россией

Украина готова в любое время отразить полномасштабную агрессию со стороны России. Такое заявление сделал в воскресенье начальник Генштаба страны Виктор Муженко.

«Мы должны быть готовы и в этот момент, и завтра, и через неделю, и через год, и через три года, и до того момента, пока такая угроза не исчезнет в отношении Украины. Я имею в виду угрозу военной агрессии в отношении Украины», — заявил Муженко, слова которого приводят «Известия».

Он добавил, что Киев разрабатывает планы с учетом тех угроз, которые существуют вокруг Украины.

Накануне на Украине вступил в силу закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа страной-агрессором.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.