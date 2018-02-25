Киев заявил о готовности к полномасштабной войне с Россией

Украина готова в любое время отразить полномасштабную агрессию со стороны России. Такое заявление сделал в воскресенье начальник Генштаба страны Виктор Муженко.

«Мы должны быть готовы и в этот момент, и завтра, и через неделю, и через год, и через три года, и до того момента, пока такая угроза не исчезнет в отношении Украины. Я имею в виду угрозу военной агрессии в отношении Украины», — заявил Муженко, слова которого приводят «Известия».

Он добавил, что Киев разрабатывает планы с учетом тех угроз, которые существуют вокруг Украины.

Накануне на Украине вступил в силу закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа страной-агрессором.