Киев ввел санкции против Вячеслава Володина

Украина ввела санкции против председателя Госдумы Вячеслава Володина. Как пишет РИА Новости, поводом для ограничительных мер стали его высказывания и решения о создании рабочей группы по оценке ущерба Крыму во время его нахождения в составе Украины.

Поручение посчитать экономические потери и потребовать от Киева возместить их было дано профильным комитетам Госдумы и госсовета Крыма. На пленарном заседании в среду Володин сообщил, что будет создана рабочая группа, которую возглавит первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, отмечает Газета.ру.

Напомним, в марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Между тем, действующий президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире канала ICTV, что не намерен «варить кашу» с российским руководством и призвал ужесточить санкции в отношении Москвы. Таким образом Порошенко ответил Владимиру Путину, который 18 марта в Крыму сказал, что сейчас с властями Украины вряд ли можно «сварить кашу». Украинский лидер также отметил заслуги нынешней администрации, которая обеспечила стране поддержку со стороны мирового сообщества в крымском вопросе. С помощью санкций Украина вернет Крым, считает Порошенко.

Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков в эфире НСН назвал действия Украины и США в отношении Крыма провокационными и отметил, что крымский вопрос давным-давно решен.