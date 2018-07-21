Киев требует ввести санкции против черноморских портов РФ

Украина ведет переговоры с Западом по поводу введения санкция против российских портов в Черном море. Об этом рассказал в эфире местного телеканала министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, на российские черноморские порты должны быть наложены санкции из-за блокады Азовского моря и украинских портов в его акватории.

Омелян отметил, что против России поднимается новая «санкционная волна». В частности, Конгресс США рассматривает расширение санкцинонного списка, пишет Газета.ру

Ранее в Киеве предложили заминировать Азовское море, оставив для прохода судов узкий фарватер.