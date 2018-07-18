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Киев просит Вашингтон объяснить договоренности Путина и Трампа по Украине

18 Июля 2018 в 18:15
Киев просит Вашингтон объяснить договоренности Путина и Трампа по Украине

Киев попросил у США разъяснить, о чем конкретно договорились президент Дональд Трамп и его российский коллега Владмир Путин относительно разрешения конфликта на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его данным, Украина попросила официальных разъяснений на этот счет.

Ранее на саммите Россия-США, прошедшем в Хельсинки 16 июля, Путин и Трамп договорились проработать вопрос улаживания кризиса в Донбассе. Российский лидер сообщил, что это даст возможность продвинуться вперед.

Саммит Россия-США состоялся 16 июля в столице Финляндии. За почти четыре часа переговоров лидеры двух стран обсудили в том числе ситуацию на юго-востоке Украины.

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