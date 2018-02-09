Киев призвал разблокировать комиссию Украина-НАТО

Председатель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз призвала официальный Будапешт разблокировать проведение заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны, которое должно состояться 14 или 15 февраля.

Венгрия заблокировала проведение встречи министров обороны Украины и стран НАТО. Встреча министров обороны стран-членов альянса состоится в Брюсселе 14-15 февраля, РИА «Новости».

На Украине вступил в силу закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках национальных меньшинств. В правительствах ряда стран заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. Глава МИД Венгрии Сиярто заявил, что Будапешт будет блокировать комиссию Украина-НАТО.10 декабря 2017 года Венецианская комиссии опубликовала отчет о фактах грубой дискриминации русского языка и языков национальных меньшинств, зафиксированных в «Законе об образовании». Наибольший градус возмущения вызывала 7-я статья данного закона, утверждающая, что перевод школ нацменьшинств на украинский язык обучения, правомерно защищает украинский язык и позволяет иноязычным детям быстрее вливаться в общество.