Киев потратился на подготовку к финалу Лиги чемпионов

На подготовку к финалу Лиги чемпионов УЕФА, который состоится 26 мая, Киев потратил 870 тысяч евро, передает «Синьхуа». Напомним, в суперматче встретятся «Реал» и «Ливерпуль».

Для обеспечения безопасности перед НСК «Олимпийский» установят несколько колец безопасности с металлоискателями и антитеррористическими заградительными сооружениями. Также деньги пошли на украшение Киева символикой предстоящего спортивного события.

По прогнозам организаторов, столицу Украины в конце мая посетят более 60 тысяч иностранных туристов.