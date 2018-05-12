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Киев потратился на подготовку к финалу Лиги чемпионов

12 Мая 2018 в 00:39
Киев потратился на подготовку к финалу Лиги чемпионов

На подготовку к финалу Лиги чемпионов УЕФА, который состоится 26 мая, Киев потратил 870 тысяч евро, передает «Синьхуа». Напомним, в суперматче встретятся «Реал» и «Ливерпуль».

Для обеспечения безопасности перед НСК «Олимпийский» установят несколько колец безопасности с металлоискателями и антитеррористическими заградительными сооружениями. Также деньги пошли на украшение Киева символикой предстоящего спортивного события.

По прогнозам организаторов, столицу Украины в конце мая посетят более 60 тысяч иностранных туристов.

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