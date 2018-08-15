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Киев попросит ООН и НАТО защитить украинские суда в Азовском море

15 Августа 2018 в 18:17
Киев попросит ООН и НАТО защитить украинские суда в Азовском море

Киев рассматривает вопрос обращения в Совет безопасности ООН и НАТО с просьбой предоставить морской конвой для сопровождения украинских торговых судов в Азовском море. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука.

По его словам, возможны два варианта обращения: с просьбой о морском конвое, либо о применении сил Североатлантического альянса для сопровождения судов. При этом большой надежды на помощь НАТО Тука не питает.

Напомним, что обострение ситуации в Азовском море произошло в марте этого года после задержания украинскими пограничниками крымского судна «Норд». 

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