Киев передал Донбассу помилованную женщину

Донбассу передали помилованную 21 января президентом Украины Петром Порошенко женщину. Об этом рассказала первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. Процесс передачи проходил на КПВВ «Майорск», сообщает RT.

Геращенко уточнила, что помилование женщины состоялось после признания ей своей вины. Теперь Киев ожидает передачу военного, который в настоящий момент находится в Донбассе.

Напомним, перед новым годом между самопровозглашёнными республиками Донбасса и Украиной произошёл масштабный обмен пленными.