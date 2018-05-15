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Киев отозвал своего консула из Гамбурга из-за антисемитизма

15 Мая 2018 в 08:04
Киев отозвал своего консула из Гамбурга из-за антисемитизма

Украина отозвала своего консула в Гамбурге Василия Марущинеца из-за его антисемитских высказываний в соцсетях. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин, передает RT. Ведомство открыло дисциплинарное производство против дипработника.

«Если такое некорректное поведение и имело место, то лично для меня — это нулевая толерантность. Мы свободная страна, но нужно помнить, что свобода несёт за собой ответственность», — заявил Климкин, которого цитирует внешнеполитическое ведомство в Twitter.

Ранее сообщалось, что консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец в соцсетях призывал отвоевывать территории у Польши и Венгрии, оправдывал фашизм и оскорбительно высказывался в отношении евреев.

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