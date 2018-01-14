Киев открестился от обещания Порошенко «не вредить России»

Петр Порошенко никогда не давал обязательство не вредить России, опубликованные грузинскими СМИ документы являются фейком. Такое заявление в воскресенье, 14 января, сделали в администрации главы украинского государства.

«Обнародованные так называемые «документы» от имени Петра Порошенко являются низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании «Рустави-2» спецслужбой России», — говорится в комментарии администрации украинского лидера, который приводит RT.

В Администрации Порошенко указали на то, что в опубликованных документах содержатся фактические ошибки. К примеру, там говорится о женитьбе старшего сына Порошенко – Алексея, но произошло это событие только в 2013 году, а не в 2007-м.

Ранее украинский оппозиционный грузинский телеканал «Рустави-2», близкий бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, опубликовал заявление Порошенко, датированное 03. Февраля 2007 года, в котором он обещает не заниматься антироссийской деятельностью и неукоснительно соблюдать действующее законодательство, пишет Газета.ру