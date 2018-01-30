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Киев оставил ЛНР без воды

30 Января 2018 в 20:10
Киев оставил ЛНР без воды
ФОТО: Евгений Биятов/РИА

В самопровозглашенную Луганскую народную республику прекращена подача воды из-за накопившихся долгов, сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу Луганского энергетического объединения (ЛЭО) в Facebook.

Как сообщает предприятие «Лугансквод», Петровский водозабор Попаснянского водоканала, обеспечивающий водой жителей неподконтрольной Киеву территории Луганской области, без объяснения причин прекратил подачу воды на территорию ЛНР.

Без воды остались часть полумиллионного города Луганска и окрестные населенные пункты. В сообщение говорится, что причиной обесточивания Петровской насосной станции Попаснянского водоканала стал накопившийся долг водоканала. По некоторым данным, он составил на 30 января около 173 миллионов гривен (около 6 млн долларов).

По данным коммунальщиков, долг образовался за счёт невыплат со стороны ЛНР, поскольку почти 90% всей воды поступает на территорию, которая неподконтрольна Киеву.   

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