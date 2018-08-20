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Депутат Рады: Власти хотят превратить украинцев в «рабов Запада»

20 Августа 2018 в 09:45
Депутат Рады: Власти хотят превратить украинцев в «рабов Запада»

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович рассказал в эфире телеканала «112 Украина» о негативных последствиях прекращения сообщения с Россией, которое планируют украинские власти. По словам парламентария, Украину ждут значительные потери при остановке транзита и риск остаться за рамками мировой экономики.

Рабинович заявил, что у Киева стоит одна задача – «добить страну», при этом заставив остаться 10-12 миллионов человек и превратить Украину в «агропромышленный комплекс с рабами для Запада», сообщает RT.

17 августа стало известно, что министерство инфраструктуры Украины разработало проект решения по новым ограничениям транспортного сообщения с Россией.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал лозунг «Слава Украине! Героям слава!». По его словам, страна находится на недостойном этих слов уровне, а «патриотизм» украинских властей, скандирующих этот лозунг, подлежит сомнению. 

Тем временем, сравнение украинского народа с рабами стало трендом у политиков страны. 

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