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Киев обвинил Россию в нарушении прав украинских заключенных

11 Августа 2018 в 13:29
Киев обвинил Россию в нарушении прав украинских заключенных

Украина подала в Европейский суд по правам человека иск о нарушении прав украинцев, которые находятся под арестом в России. Об этом сообщил журналистам в субботу, 11 августа, заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

«Сегодня в ЕСПЧ направлена межгосударственная жалоба Украины, которая касается наших политических заключённых!» — написал Лещина, слова которого приводит RT.

Лещина отметил, что в иске фигурируют фамилии 71 украинца, которых в Киеве считают политическими заключенными.

Ранее украинский МИД направил российским коллегам ноту с требованием допустить к отбывающим наказание в РФ гражданам страны украинского омбудсмена Ларису Денисову. Аналогичные требования Украины получила от Москвы. В июне российский омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова и ее украинская коллега Лариса Денисова утвердили дорожную карту посещения заключенных.

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