Киев не пустил российских дипломатов к арестованному Вышинскому

Работников консульства Российской Федерации не допускают к находящемуся под стражей руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она уточнила, что власти ссылается при этом на то, что Вышинский имеет украинское гражданство.

Главу РИА Новости Украина задержали 15 мая в Киеве. СБУ обвиняет его в государственной измене, а также поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Суд в Херсоне 17 мая отправил Вышинского под арест на 60 дней, в июле содержание под стражей продлили до 8 сентября.

Москва потребовала от Киева прекратить преследование журналистов. Сам Вышинский сообщил, что намерен отказаться от украинского гражданства.