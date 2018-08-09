Четверг
09 августа
USD 63.6
EUR 73.82
Горячие новости

Киев не пустил российских дипломатов к арестованному Вышинскому

9 Августа 2018 в 17:05
Киев не пустил российских дипломатов к арестованному Вышинскому

Работников консульства Российской Федерации не допускают к находящемуся под стражей руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она уточнила, что власти ссылается при этом на то, что Вышинский имеет украинское гражданство.

Главу РИА Новости Украина задержали 15 мая в Киеве. СБУ обвиняет его в государственной измене, а также поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Суд в Херсоне 17 мая отправил Вышинского под арест на 60 дней, в июле содержание под стражей продлили до 8 сентября.

Москва потребовала от Киева прекратить преследование журналистов. Сам Вышинский сообщил, что намерен отказаться от украинского гражданства.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.