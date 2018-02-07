Киев нашел виновных в сдаче Крыма

Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что решение о «выводе украинских войск из Крыма без сопротивления» было принято по инициативе главы президентской администрации Сергея Пашинского.



В качестве подтверждения он привел копии протокола допроса бывшего исполняющего обязанности главы Минобороны Игоря Тенюха, который предложил «идти на прорыв в Крым», сообщают РИА Новости. При этом Пашинсткий, как следует из документов, сказал следующее: «Я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма».

Напомним, что Украина не признает результата референдума по Крыму, который прошел в 2014 году, и называет полуостров «временно оккупированной территорией».