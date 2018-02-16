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Киев надеется на российский ремонт своих кораблей из Крыма

16 Февраля 2018 в 13:28
Киев надеется на российский ремонт своих кораблей из Крыма

Бывший исполняющий обязанности министра обороны Украины, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Михаил Коваль обвинил Россию в пиратском захвате украинских кораблей в Крыму. По его мнению, РФ их ещё и «раздербанила». Такое мнение он высказал во время допроса по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщает «Газета.ру».

Коваль также настаивает на международном суде в Гааге. Он, уверен украинский генерал-полковник, заставит Россию не только вернуть её, но и отремонтировать, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности передать Киеву военные корабли, которые остались после вхождения Крыма в состав России, сообщает «Свободная Пресса».

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