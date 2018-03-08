Киев ищет зарубежные активы «Газпрома» для ареста

МИД Украины занялся поиском зарубежных активов «Газпрома». Соответствующее поручение было разослано в посольства Украины во всех странах, заявила замглавы ведомства Елена Зеркаль.

«Мы уже дали задание нашим дипломатическим миссиям провести основательный анализ: обратиться ко всем реестрам, ко всем открытым базам данных для того, чтобы узнать – где, что есть у «Газпрома», – сказала Зеркаль, слова которой приводит Газета.ру

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев начал процедуру описи и ареста имущества находящихся в стране «дочек» «Газпрома» в рамках исполнительного производства по делу о «злоупотреблении монопольным положением на рынке».

Как заявил в эфире НСН ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, пока что Киев арестовывает ценные бумаги и имущество фирм-пустышек. Однако ситуация может резко обернуться против российской компании, если Украина в рамках своего «доморощенного» дела наложит арест на транзитный газ.