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Киев и Донбасс вновь обменяются пленными до конца февраля

24 Января 2018 в 12:32
Киев и Донбасс вновь обменяются пленными до конца февраля

Очередной обмен пленными в Донбассе может пройти до конца февраля. Представитель Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева пояснила, что это возможно, если Украина проявит максимум усилий для ускорения процесса, сообщает Луганский информационный центр.

Кобцева заметила, что в ЛНР предпринимают все усилия, чтобы обмен пленными состоялся как можно быстрее. Республики Донбасса предоставили украинской стороне списки для обмена. На ближайшей встрече в Минске планируется их поименное уточнение. Напомним, предыдущий обмен пленными состоялся 27 декабря по формуле «233  на 73» человека. При этом среди выданных Киевом лиц не оказалось находящихся в заключении на Украине россиян.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Пётр Порошенко встретился со спецпредставителем США по украинскому вопросу Куртом Волкером. Они обсудили ситуацию в Донбассе, в том числе ввод миротворцев и возможность нового обмена пленными, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

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