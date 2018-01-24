Киев и Донбасс вновь обменяются пленными до конца февраля

Очередной обмен пленными в Донбассе может пройти до конца февраля. Представитель Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева пояснила, что это возможно, если Украина проявит максимум усилий для ускорения процесса, сообщает Луганский информационный центр.

Кобцева заметила, что в ЛНР предпринимают все усилия, чтобы обмен пленными состоялся как можно быстрее. Республики Донбасса предоставили украинской стороне списки для обмена. На ближайшей встрече в Минске планируется их поименное уточнение. Напомним, предыдущий обмен пленными состоялся 27 декабря по формуле «233 на 73» человека. При этом среди выданных Киевом лиц не оказалось находящихся в заключении на Украине россиян.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Пётр Порошенко встретился со спецпредставителем США по украинскому вопросу Куртом Волкером. Они обсудили ситуацию в Донбассе, в том числе ввод миротворцев и возможность нового обмена пленными, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» .