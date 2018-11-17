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Киев грозит России судом за нарушение конвенции по морскому праву

17 Ноября 2018 в 13:57
Киев грозит России судом за нарушение конвенции по морскому праву

Украина жестко ответит России за закрытие Азовского моря. Такое заявление сделала представитель президента страны в Верховной раде Ирина Луценко. 

По мнению чиновницы, угрозы Москвы нацелены на дестабилизацию ситуации в стране. Киев намерен судиться с Россией по поводу нарушения Москвой конвенции по морскому праву.

«Украина намерена подать еще несколько исков в международные суды. Обязательно будет реакция со стороны СБУ Украины, пограничников», — цитируют Луценко «Известия».

Ранее в украинских портах Мариуполе и Бердянске были задержаны 15 судов, которые заходили в Крым. В Совфеде действия Киева назвали явным беспределом, подчеркнув, что Россию толкают к резким действиям, и не исключено, что она полностью перекроет Азовское море для украинских судов. Бывший начальник штаба ВМФ России (1991-1996), адмирал Валентин Селиванов в эфире НСН отметил, что сенаторы поторопились с выводами, потому что перекрытие Азовского моря для Украины будет незаконным.

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