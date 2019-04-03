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Киберпреступнику Селезневу в США отказали в апелляции

3 Апреля 2019 в 08:22
Киберпреступнику Селезневу в США отказали в апелляции

Россиянину Роману Селезневу отказали в апелляции. Об этом рассказал его адвокат Игорь Литвак, сообщают Известия. Мужчина был приговорен в США за совершение киберпреступления на 27 лет лишения свободы.

Адвокат пояснил, что теперь у его подзащитного есть всего два варианта добиться помилования. В первом случае ему придется добиться его напрямую от президента Америки, а во втором действовать через Верховный суд и добиваться обжалования приговора.

Литвак также сообщил, что Селезнев испытывает в американской тюрьме трудности, пишет РЕН ТВ. В том числе он обязан отмечаться дважды в день у местных сотрудников охраны, а также ограничен в использовании электронной почты для связи с близкими.

Сына депутата Госдумы Роман Селезнев был задержан в 2014 году на Мальдивах. В США его обвинили в кибермошенничестве на $170 млн.

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