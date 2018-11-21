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Хулиган поймал и задушил утку в Подмосковье

21 Ноября 2018 в 13:21
Хулиган поймал и задушил утку в Подмосковье

Неизвестный мужчина в Дмитрове поймал и задушил утку голыми руками. Об этом сообщает сайт «Подмосковье Сегодня». Источник отмечает, что этот инцидент всерьёз обеспокоил местных жителей, которые часто подкармливают пернатых, обитающих в водоёме неподалёку от улицы Аверьянова.

Издание также приводит подробности инцидента: ночью неизвестный мужчина пришел к водоёму и стал подкармливать уток. Одну из птиц он поймал, задушил и пытался упаковать в принесённый с собой пакет. Однако злоумышленнику пришлось расстаться со своей добычей после того, как его спугнула одна из местных жительниц. Неизвестному пришлось ретироваться.

Напомним, в начале ноября стало известно, что в Чехии хотят запретить выступления всех видов диких животных в цирках. С такой инициативой выступили в Минсельхозе страны. При этом уже сейчас нельзя привлекать к работе тюленей, жирафов, гиппопотамов и детенышей обезьян. Чиновники полагают, что выступать в цирках могут лишь домашние животные: лошади, верблюды или ламы.

А ранее адвокат Тимур Маршани в эфире НСН рассказал, кто понесёт ответственность после нападения тигрицы на 4-летнюю девочку в Краснодарском цирке, и каким может быть наказание для виновных. RT, в свою очередь, напоминает, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. 

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