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Худрук театра «Суббота» Юрий Смирнов-Несвицкий скончался в Петербурге

18 Ноября 2018 в 17:49
Худрук театра «Суббота» Юрий Смирнов-Несвицкий скончался в Петербурге

В Санкт-Петербурге на 87 году жизни скончался основатель и худрук театра «Суббота» Юрий Смирнов-Несвицкий. Об этом сообщается на страничке театра в Instagram.

Отмечается, что причиной смерти стала продолжительная болезнь. Смирной-Несвицкий скончался в субботу, 17 ноября, поздно вечером.

О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно, добавили в театре.

Театр-клуб «Суббота» Юрий Смирнов-Несвицкий основал в 1969 году. «Суббота» стала местом притяжения «экспериментаторов, не боявшихся выходить за рамки, нарушать границы». Спектакли театра отличались творческой свободой, которая захватывала зрителей и актеров.

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