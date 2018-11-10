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«Хоть ты сдохни!» В Краснодаре врача уволили за хамство

10 Ноября 2018 в 17:03
«Хоть ты сдохни!» В Краснодаре врача уволили за хамство

Участковый врач, которая в грубой форме отказалась выписать инсулин девушке-диабетику, пришедшей на прием без записи, уволена из Центральной больницы Северского района Краснодарского края. Об этом сообщил журналистам главврач медучреждения Манолис Анаников.

Он заверил, что девушке был выписан инсулин на три месяца и оказана вся необходимая помощь.

Видеозапись разговора с медработником была сделана 7 ноября. Врач отказалась принимать пациентку из-за того, что так не записалась на прием заранее. При этом медик игнорировала все доводы девушки о том, что раньше свободной записи не было, а у нее уже сегодня заканчивается необходимый для жизни инсулин.

На очередную настойчивую просьбу выписать лекарство, медик ответила: «Хоть ты сдохни! Не выпишу!»

При этом врач несколько раз швыряла на пол медкару пациентки.


В Минздраве края заверили, что работать в больнице врач-хамка больше не будет, пишут «Известия».

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