Хорваты забили французам и сравняли счет – 1:1

Игрок сборной Хорватии Иван Перишич сравнял счет в финальном матче с французами в рамках мирового первенства.

Этому предшествовала подача Модрича со стандарта Врсалько, который скинул мяч в центр штрафной. После некоторой суматохи Вида откатил мяч Перишичу, который обыграл Канте и пробил точно в дальний угол – 1:1.

Ранее хорватский нападающий итальянского «Ювентуса» Марио Манджукич забил головой мяч в свои ворота после исполнения Антуаном Гризманном штрафного. Этот автогол хорватского игрока стал уже 12-м на ЧМ-2018.

Финальная встреча между Францией и Хорватией проходит в «Лужниках».