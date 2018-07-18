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Хорватский нападающий Ребич погасил кредиты жителей родной деревни

18 Июля 2018 в 11:08
Хорватский нападающий Ребич погасил кредиты жителей родной деревни

Нападающий сборной Хорватии по футболу Анте Ребич однажды оплатил кредиты всех жителей родной деревни. Речь идет о 500 жителях, сумма уплаченная футболистом, не называется, пишет «Газета.ру». Об этом рассказал бывший партнер по команде футболиста Ловро Шиндик.

Ребич родился в небольшой деревне Имоцки неподалеку от города Сплит. В 19 лет он покинул родные места, отправившись в итальянскую «Фиорентину», передает Ura.ru.

В шести матчах чемпионата мира по футболу 2018 Анте Ребич забросил в ворота соперников один мяч. Это была встреча группового этапа со сборной Аргентины.

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