Хорватский нападающий Ребич погасил кредиты жителей родной деревни

Нападающий сборной Хорватии по футболу Анте Ребич однажды оплатил кредиты всех жителей родной деревни. Речь идет о 500 жителях, сумма уплаченная футболистом, не называется, пишет «Газета.ру». Об этом рассказал бывший партнер по команде футболиста Ловро Шиндик.

Ребич родился в небольшой деревне Имоцки неподалеку от города Сплит. В 19 лет он покинул родные места, отправившись в итальянскую «Фиорентину», передает Ura.ru.

В шести матчах чемпионата мира по футболу 2018 Анте Ребич забросил в ворота соперников один мяч. Это была встреча группового этапа со сборной Аргентины.