Хоккейный мачт Россия-США начался в олимпийском Пхенчхане

На льду «Хоккейного центра Канын» в Пхенчхане стартовал матч между командами России и США в рамках олимпийского турнира Игр-2018. Хоккеисты вышли на лет в 15:10 по московскому времени.

Ранее в Twitter Федерации хоккея России был опубликован стартовый состав на предстоящую игру.

Также ФХР выложило кадры приезда спортсменов в ледовый дворец.

Напомним, в рамках ОИ команды России и США встречались четыре раза. Единственную победу над американцами удалось одержать в рамках группового турнира ОИ в Турине в 2016 году – 5:4. Эта встреча стала самой результативной. Все остальные оканчивались ничьей или поражением, пишет Газета.ру