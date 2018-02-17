Суббота
17 февраля
USD 56.36
EUR 70.65
Горячие новости

Хоккейный мачт Россия-США начался в олимпийском Пхенчхане

17 Февраля 2018 в 15:27
Хоккейный мачт Россия-США начался в олимпийском Пхенчхане

На льду «Хоккейного центра Канын» в Пхенчхане стартовал матч между командами России и США в рамках олимпийского турнира Игр-2018. Хоккеисты вышли на лет в 15:10 по московскому времени.

Ранее в Twitter Федерации хоккея России был опубликован стартовый состав на предстоящую игру.

Также ФХР выложило кадры приезда спортсменов в ледовый дворец.

Напомним, в рамках ОИ команды России и США встречались четыре раза. Единственную победу над американцами удалось одержать в рамках группового турнира ОИ в Турине в 2016 году – 5:4. Эта встреча стала самой результативной. Все остальные оканчивались ничьей или поражением, пишет Газета.ру


Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.