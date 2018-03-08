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Хоккеисты запустили флешмоб на льду для любимых женщин

8 Марта 2018 в 11:51

Хоккеисты московского ЦСКА в честь 8 марта запустили поздравительный флешмоб для любимых женщин. В честь праздника они закрутили на льду восьмерку.


Эстафету армейцы передали другим клубам, в том числе западным. В сети уже появился ролик с восьмеркой от нижегородского «Торпедо».


«Спасибо вам за то, что делаете этот мир прекрасным, полным любви, заботы, сюрпризов и солнечного света, излучаемого вашими улыбками! Желаем, чтобы каждый день дарил праздничное настроение и маленькие, но приятные жизненные чудеса!» - говорится в сообщении на сайте клуба.

Ранее в сети появились ролики с поздравлениями для представительниц прекрасного пола. Так, москвичек поздравили при помощи дронов с букетами цветов, а также дополненной реальности, которая превратила башни Кремля в вазы с тюльпанами.

 

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