Хоккеисты запустили флешмоб на льду для любимых женщин

Хоккеисты московского ЦСКА в честь 8 марта запустили поздравительный флешмоб для любимых женщин. В честь праздника они закрутили на льду восьмерку.





Несмотря на самую горячую пору – плей-офф, армейцы нашли время, чтобы уделить внимание мамам, женам, дочерям и всем преданным болельщицам.

Вместе с другими командами КХЛ они поздравляют всех женщин с 8 марта и передают эстафету клубам Запада!#ВамЛюбимые pic.twitter.com/ymyezkilWD — ХК ЦСКА Москва (@hccska) 8 марта 2018 г.

Эстафету армейцы передали другим клубам, в том числе западным. В сети уже появился ролик с восьмеркой от нижегородского «Торпедо».





«Спасибо вам за то, что делаете этот мир прекрасным, полным любви, заботы, сюрпризов и солнечного света, излучаемого вашими улыбками! Желаем, чтобы каждый день дарил праздничное настроение и маленькие, но приятные жизненные чудеса!» - говорится в сообщении на сайте клуба.

Ранее в сети появились ролики с поздравлениями для представительниц прекрасного пола. Так, москвичек поздравили при помощи дронов с букетами цветов, а также дополненной реальности, которая превратила башни Кремля в вазы с тюльпанами.