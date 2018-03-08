Хоккеисты запустили флешмоб на льду для любимых женщин

Хоккеисты московского ЦСКА в честь 8 марта запустили поздравительный флешмоб для любимых женщин. В честь праздника они закрутили на льду восьмерку.
Несмотря на самую горячую пору – плей-офф, армейцы нашли время, чтобы уделить внимание мамам, женам, дочерям и всем преданным болельщицам.— ХК ЦСКА Москва (@hccska) 8 марта 2018 г.
Вместе с другими командами КХЛ они поздравляют всех женщин с 8 марта и передают эстафету клубам Запада!#ВамЛюбимые pic.twitter.com/ymyezkilWD
Эстафету армейцы передали другим клубам, в том числе западным. В сети уже появился ролик с восьмеркой от нижегородского «Торпедо».
«Спасибо вам за то, что делаете этот мир прекрасным, полным любви, заботы, сюрпризов и солнечного света, излучаемого вашими улыбками! Желаем, чтобы каждый день дарил праздничное настроение и маленькие, но приятные жизненные чудеса!» - говорится в сообщении на сайте клуба.
Ранее в сети появились ролики с поздравлениями для представительниц прекрасного пола. Так, москвичек поздравили при помощи дронов с букетами цветов, а также дополненной реальности, которая превратила башни Кремля в вазы с тюльпанами.