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«Россия в моем сердце»: Дацюк подарил Путину олимпийский свитер

31 Января 2018 в 19:25
«Россия в моем сердце»: Дацюк подарил Путину олимпийский свитер
ФОТО: kremlin.ru

Капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк подарил Владимиру Путину хоккейный свитер. На сайте Кремля отмечается, что главным его элементом стала надпись «Россия в моем сердце». Её дополнили автографы игроков олимпийской команды.

Кроме того, Дацюк назвал российского лидера капитаном страны и поблагодарил его за развитие хоккея и поддержку олимпийской сборной. 

В ответ Владимир Путин призвал спортсменов сосредоточиться на результате и победе на Олимпийских играх, которые пройдут в Южной Корее, а не отвлекаться на события,разворачивающиеся вокруг российских спортсменов.

Напомним, ранее сегодня глава государства встретился с российскими спортсменами, которые примут участие в Олимпийских зимних игр 2018 года в Пхёнчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля.    

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