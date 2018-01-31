«Россия в моем сердце»: Дацюк подарил Путину олимпийский свитер

ФОТО: kremlin.ru

Капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк подарил Владимиру Путину хоккейный свитер. На сайте Кремля отмечается, что главным его элементом стала надпись «Россия в моем сердце». Её дополнили автографы игроков олимпийской команды.

Кроме того, Дацюк назвал российского лидера капитаном страны и поблагодарил его за развитие хоккея и поддержку олимпийской сборной.

В ответ Владимир Путин призвал спортсменов сосредоточиться на результате и победе на Олимпийских играх, которые пройдут в Южной Корее, а не отвлекаться на события,разворачивающиеся вокруг российских спортсменов.

Напомним, ранее сегодня глава государства встретился с российскими спортсменами, которые примут участие в Олимпийских зимних игр 2018 года в Пхёнчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля.