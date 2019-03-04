Хоббиты поселились в можайском лесу

Лесное жилище "хоббитов" в Европе

Новый вид туризма осваивают в Можайском городском округе – глэмпинг (отдых в лесу, но не в палатках, а в удобных жилищах с мягкой кроватью – НСН). Здесь открылся необычный экоотель «Хоббитлэнд», который переносит всех желающих на страницы произведений Толкина, передает «Подмосковье сегодня».

Гостиница расположилась в диком лесу недалеко от водоема в десяти минутах от Можайска. Сейчас в деревне семь домиков, которые напоминают жилища персонажей из произведений Толкина. Но герои и легенды в этой деревне свои: например, здесь есть домик гостеприимной Цветуньи и жилище плотника Боба Веткинса, украшенное резными поделками. Вскоре здесь появится таверна с блюдами средневековой кухни.

Не исключено, что в этой гостинице пройдет фестиваль фанатов фэнтези.

Ранее в эфире НСН советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин ранее поддержал инициативу ввести льготы на проезд и субсидии на оплату гостиниц для путешествующей молодежи в России. С таким предложением выступила депутат Госдумы Наталья Кувшинова. По словам Дмитрия Горина, субсидии помогут снизить стоимость путешествия на 10-15 процентов.