Понедельник
04 марта
USD 65.81
EUR 74.8
Горячие новости

Хоббиты поселились в можайском лесу

4 Марта 2019 в 19:52
Хоббиты поселились в можайском лесу
Лесное жилище "хоббитов" в Европе

Новый вид туризма осваивают в Можайском городском округе – глэмпинг (отдых в лесу, но не в палатках, а в удобных жилищах с мягкой кроватью – НСН). Здесь открылся необычный экоотель «Хоббитлэнд», который переносит всех желающих на страницы произведений Толкина, передает «Подмосковье сегодня».

Гостиница расположилась в диком лесу недалеко от водоема в десяти минутах от Можайска. Сейчас в деревне семь домиков, которые напоминают жилища персонажей из произведений Толкина. Но герои и легенды в этой деревне свои: например, здесь есть домик гостеприимной Цветуньи и жилище плотника Боба Веткинса, украшенное резными поделками. Вскоре здесь появится таверна с блюдами средневековой кухни.

Не исключено, что в этой гостинице пройдет фестиваль фанатов фэнтези.

Ранее в эфире НСН советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин ранее поддержал инициативу ввести льготы на проезд и субсидии на оплату гостиниц для путешествующей молодежи в России. С таким предложением выступила депутат Госдумы Наталья Кувшинова. По словам Дмитрия Горина, субсидии помогут снизить стоимость путешествия на 10-15 процентов.

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.