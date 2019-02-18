Хирурги вытащили из кишечника ребенка пять магнитных шариков

Хирурги детской городской клинической больницы имени Сперанского в Москве вытащили из кишечника 10-летней девочки пять магнитных шариков. В пресс-службе столичного департамента здравоохранения рассказали, что ребенок поступил с подозрением на кишечную инфекцию, передает Агентство городских новостей «Москва».

Рентген показал, что в кишечнике пациентки находится инородный предмет. Только после этого юная пациентка призналась, что проглотила пять магнитов.

После того, как медикам не удалось извлечь их естественным путем, они провели колоноскопию под наркозом. Путем эндоскопического захвата они удалили шарики через прямую кишку.

Врачи отметили, что их пациентке еще повезло, ведь проглоченные инородные предметы могли привести к очень тяжелым последствиям.